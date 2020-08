Salerno, apprezzata la distribuzione gratuita delle 43mila mascherine (Di domenica 23 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – E’ stata molto apprezzata la distribuzione gratuita di mascherine disposta dalla Regione Campania nelle località balneari e nei luoghi della Movida. A Salerno l’ Amministrazione Comunale, in quattro serate, ha distribuito 43mila mascherine anche pediatriche ai cittadini, ai turisti ed ai frequentatori della movida. Le postazioni presso il Centro Storico, tenute dal Nucleo di Protezione Civile del Comune di Salerno, e della Zona Orientale gestite dall’Humanitas insieme alle mascherine hanno fornito, con il supporto dell’Ordine dei Medici, anche una serie di utili consigli anti Covid-19. Nell’ultima serata ha partecipato alla ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Salerno apprezzata

aSalerno

Una meravigliosa dea. Col passare degli anni la showgirl italiana, Sabrina Salerno, non ha perso minimamente la sua bellezza che è rimasta così intatta. Pochi minuti fa la stessa donna ha pubblicato u ...Sabrina Salerno è seguitissima sui social e i suoi fans non possono che apprezzare i selfie che mettono in risalto la sua bellezza e il suo fisico mozzafiato. Sabrina Salerno è una regina dei social e ...