Ritiro Napoli, le modalità per assistere ad allenamenti ed amichevoli (Di domenica 23 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCastel di Sangro (Aq) – Domani, 24 agosto, parte ufficialmente la nuova stagione del Napoli, il club azzurro permette ai propri tifosi di stare accanto ai campioni azzurri anche durante il Ritiro estivo di Castel di Sangro. I partenopei saranno in scena in Abruzzo dal 24 agosto al 4 settembre 2020, con allenamenti e amichevoli. Questo il calendario degli allenamenti ai quali i tifosi potranno assistere previa prenotazione, registrando i propri dati anagrafici, cliccando qui . o 24.08.2020 ore 17.00 o 25.08.2020 ore 17.00 o 26.08.2020 ore 17.00 o 30.08.2020 ore 17.00 o 31.08.2020 ore 09.30 o 01.09.2020 ore 17.00 o 02.09.2020 ore 17.00 o 03.09.2020 ore 09.30 Questo, invece, il calendario delle amichevoli o 28/08/2020 ore 17.30 ... Leggi su anteprima24

Spazio_Napoli : - sportface2016 : #Napoli in ritiro a Castel di Sangro, il sindaco: 'Tutto esaurito' #calcio #SerieA - PeriferiamoNews : Al via il ritiro del Napoli, pienone in Alto Sangro - AnsaAbruzzo : Al via ritiro Napoli, c'è il pienone in Alto Sangro -