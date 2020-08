Rientro in Classe, Una Scuola di Roma non può Usare Le Aule Libere (Di domenica 23 agosto 2020) Una dirigente scolastica di una Scuola di Roma ha fatto appello alla Sindaca Raggi per un paradosso che vede coinvolto il suo istituto. La Scuola di Roma, infatti, non può usufruire di Aule Libere, molto utili per la situazione causata dal Covid-19. La causa è da ricercarsi nel fatto che l’edificio scolastico è gestito dal dipartimento al Patrimonio del Comune, ma è edificato su un terreno di proprietà ecclesiastica. La problematica è stata già risolta nel 2019 da un giudice, che ha dato ragione al Comune di Roma. Sfortunatamente le Aule non sono ancora disponibili. Leggi su youreduaction

infoitinterno : Rientro in classe, ma non per tutti: tra il personale scolastico il 40% potrebbe essere 'fragile' - scuolainforma : Rientro in classe, ma non per tutti: tra il personale scolastico il 40% potrebbe essere ‘fragile’ - celenostalgia : Gli esperti del #Cts si riaggiorneranno a fine agosto per fornire ulteriori indicazioni sulla riapertura della… - KyushokuJP : RT @messveneto: Dalla mensa scolastica alle regole in caso di contagio: ecco le sette cose da sapere per il rientro in classe - Aringoogle : Prima fracassano i cabasisi sul rientro in classe perché la DaD è sporca e brutta. Visto che la cosa sembra riusci… -

Ultime Notizie dalla rete : Rientro Classe Rientro in classe, De Luca: la temperatura va misurata a scuola. Il Ministero fa partire help desk per istituti La Tecnica della Scuola Primavera, niente riscatto per l’attaccante Furina: rientra al Catanzaro

L’attaccante Vincenzo Furina ha lasciato la Fiorentina ed è rientrato al Catanzaro. Il classe 2002, dopo una prima parte di stagione con l’U17 della SPAL, era arrivato a Firenze in prestito con diritt ...

UFFICIALE | Fiorentina, due positivi al Coronavirus: il comunicato viola

La Fiorentina, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso pubblico la positività al COVID di due dei suoi calciatori. Dopo appena 20 giorni dall'ultima giornata di campionato, nella giornata di ieri, ...

L’attaccante Vincenzo Furina ha lasciato la Fiorentina ed è rientrato al Catanzaro. Il classe 2002, dopo una prima parte di stagione con l’U17 della SPAL, era arrivato a Firenze in prestito con diritt ...La Fiorentina, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso pubblico la positività al COVID di due dei suoi calciatori. Dopo appena 20 giorni dall'ultima giornata di campionato, nella giornata di ieri, ...