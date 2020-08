PSG-Bayern Monaco in tv e streaming: dove vedere la finale di Champions League (Di domenica 23 agosto 2020) La Champions League 2019/2020 vive il suo ultimo atto al ‘Da Luz’ di Lisbona: il PSG sfida il Bayern Monaco per il trofeo. La finale di Champions League vede fronteggiarsi nel campo neutro di Lisbona il PSG di Thomas Tuchel e il Bayern Monaco di Hans-Dieter Flick. PSG-Bayern Monaco: la partita si giocherà domenica 23 agosto 2020 in campo neutro e a porte chiuse nello scenario dello Stadio ‘Da Luz’ di Lisbona a causa dell’emergenza legata al Coronavirus. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 21.00 e la gara sarà diretta dall’arbitro italiano Daniele Orsato. Dominato il Gruppo A davanti al Real Madrid, i parigini hanno proseguito ... Leggi su calcionews24

