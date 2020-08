Prima vittoria in Motogp per Oliveira in Stiria, paura per Vinales (Di domenica 23 agosto 2020) SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Miguel Oliveira vince il Gran Premio di Stiria, quinto appuntamento del calendario mondiale di Motogp. Sulla pista di Spielberg il pilota portoghese della Ktm trionfa per la Prima volta in carriera davanti all’australiano Jack Miller. Chiude il podio in un finale da brivido lo spagnolo Pol Espargaro (Ktm), in testa fino a poche curve dal termine. Quinto posto per Andrea Dovizioso (Ducati) dietro a Joan Mir (Suzuki), sceso in classifica dopo la seconda partenza. Combatte e ottiene il nono posto Valentino Rossi (Yamaha), sesto invece lo spagnolo Alex Rins (Suzuki). Giornata disastrosa per la Yamaha: a 12 giri dal termine Maverick Vinales ha rischiato tantissimo per un problema ai freni in curva 1. Lo spagnolo, accortosi che la moto non frenava più, si ... Leggi su ilcorrieredellacitta

