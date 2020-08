"Pjanic positivo al Covid, ma asintomatico". L'ex juventino salterà il ritiro con il Barcellona (Di domenica 23 agosto 2020) Miralem Pjanic, dopo aver accusato un malore nella giornata di sabato ed essere stato sottoposto al tampone, è risultato positivo al Covid-19. Lo ha comunicato il Barcellona a attraverso i suoi canali ufficiali. Pjanic non potrà allenarsi con i catalani fino alla prima settimana di settembre, in vista della ripresa della Liga che comincerà il 12 settembre, con l'ex Juventus che dovrà aspettare per poter partecipare alle sedute di gruppo con i compagni e scendere in campo con loro. Il Barcellona, spiega Sport Mediaset, ha comunque precisato che Pjanic è asintomatico e in isolamento per le prossime due settimane. Questo il ... Leggi su liberoquotidiano

