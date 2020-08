Movida: controlli serrati interforze a Roma e sul litorale da Anzio a Civitavecchia (Di domenica 23 agosto 2020) Con apposita ordinanza di servizio, il Questore ha disposto l’intensificazione dei servizi di prevenzione e di controllo volti a prevenire comportamenti che possano rivelarsi non in linea con le precauzioni e le altre cautele previste per il contenimento ed il contrasto del diffondersi del Covid-19, soprattutto nel fine settimana dove insiste una alta concentrazione di ragazzi frequentatori delle zone della cosiddetta Movida. A detti controlli, che si sono svolti nelle serate di venerdì e sabato con inizio alle ore 19.00 e termine alle 04.00, hanno partecipato le volanti della Questura, dei Commissariati e della Sezione Operativa, del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, delle Unità Cinofile, della Guardia di Finanza e di Polizia Locale Roma Capitale. Le zone maggiormente interessate sono state quelle di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

mimmoingrassia : @rep_palermo cerca di fare più controlli tra i ragazzi che tornano dalle vacanze all'estero..e anche piu' tamponi .… - CorriereCitta : Movida: controlli serrati interforze a Roma e sul litorale da Anzio a Civitavecchia - tusciaweb : Controlli serrati delle forze dell’ordine alla movida del litorale Tarquinia e Montalto di Castro - Nuovi controll… - Ho2AlidiCera : Uno studio USA conferma che andare a bere nei pub è l’attività più rischiosa per il contagio di #covid19. In Pugli… - SimonaB26806216 : RT @IodiceC: Prima i colpevoli erano i runner. Poi i viandanti solitari. Poi i migranti. Poi i bagnanti. Poi chi viaggia. Poi i giovani e l… -

Ultime Notizie dalla rete : Movida controlli Strade e luoghi della movida, i controlli della Polizia: oltre 100 sanzioni Il Messaggero Risse in strada e blitz in casa vacanza: controlli e denunce dei carabinieri di Sapri

Nella serata di ieri i carabinieri della Compagnia di Sapri hanno effettuato un servizio di controllo coordinato del territorio al fine di intensificare la cornice di sicurezza in prossimità dell’ ora ...

Roma, «Io la mascherina non me la metto». Offese ai vigili nella notte

«Io la mascherina non me la metto». Diciassettenni, massimo ventenni, rispondono così, sfacciati, all'agente della polizia municipale che educatamente, pure troppo, invita a rispettare la misura anti- ...

Nella serata di ieri i carabinieri della Compagnia di Sapri hanno effettuato un servizio di controllo coordinato del territorio al fine di intensificare la cornice di sicurezza in prossimità dell’ ora ...«Io la mascherina non me la metto». Diciassettenni, massimo ventenni, rispondono così, sfacciati, all'agente della polizia municipale che educatamente, pure troppo, invita a rispettare la misura anti- ...