MotoGP, la classifica piloti aggiornata dopo GP Stiria 2020 (Di domenica 23 agosto 2020) La classifica dei piloti aggiornata dopo il Gran Premio di Stiria 2020. Situazione equilibrata come non succedeva da tempo nella classe regina, soprattutto a causa dell’assenza prolungata di Marc Marquez. Fabio Quartararo, nonostante i soli tre punti di oggi, rimane in testa con tre lunghezze di vantaggio su Andrea Dovizioso, quinto al traguardo a Spielberg. Seguono Jack Miller e Brad Binder. Quartararo 70 Dovizioso 67 Miller 56 Binder 49 Vinales 48 Nakagami 46 Rossi 45 Mir 45 Oliveira 43 P.Espargaro 35 Morbidelli 32 Zarco 30 Rins 29 Petrucci 25 A. Espargaro 15 A.Marquez 15 Lecuona 13 Bagnaia 9 Smith 8 Rabat 7 Crutchlow 7 Pirro 4 Bradl 0 Leggi su sportface

