Messi furioso con il Barcellona: il motivo (Di domenica 23 agosto 2020) Lionel Messi potrebbe lasciare il Barcellona dopo le ultime voci sul colloquio avvenuto con il tecnico Ronald Koeman Continua a far discutere il futuro di Lionel Messi, in piena rottura con il Barcellona dopo la scottante eliminazione dalla Champions League e gli atteggiamenti ambigui da parte dei vertici societari. Ad aggravare la situazione è stato il colloquio tra la Pulce argentina e il nuovo allenatore blaugrana Ronald Koeman, divenuto di dominio pubblico a insaputa dello stesso Messi che ha ammesso di non sentirsi all’interno del progetto tecnico. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Continua a far discutere il futuro di Lionel Messi, in piena rottura con il Barcellona dopo la scottante eliminazione dalla Champions League e gli atteggiamenti ambigui da parte dei vertici societari.

