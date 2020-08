Meloni disintegra le “prediche” di Conte: «Qui di intollerabile c’è solo la folle gestione dei migranti» (Di domenica 23 agosto 2020) Giorgia Meloni smaschera Giuseppe Conte. Lo scorso 3 agosto il premier aveva detto chiaramente: «Non possiamo tollerare che si entri in Italia in modo irregolare». Parole che avevano fatto ben sperare in misure dure per Contenere gli sbarchi di immigrati spesso positivi al Covid e che alimentano tensioni sociali. Conte aveva anche aggiunto: «La comunità nazionale intera ha fatto tantissimi sacrifici e i risultati non possono essere vanificati addirittura da migranti che tentano di sfuggire alla sorveglianza sanitaria, non ce lo possiamo permettere». Meloni: «Gli italiani sono stanchi» Ma a distanza di venti giorni non è accaduto assolutamente nulla. E Giorgia Meloni passa, con un post sui social. ... Leggi su secoloditalia

