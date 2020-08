Mani di velluto film stasera in tv 23 agosto: cast, trama, curiosità, streaming (Di domenica 23 agosto 2020) Mani di velluto è il film stasera in tv domenica 23 agosto 2020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Mani di velluto film stasera in tv: cast e schedaGENERE: CommediaANNO: 1979REGIA: castellano, Pipolocast: Adriano Celentano, Eleonora Giorgi, John Sharp, Olga Karlatos, Gino Santercole, Memo Dittongo, Anja Pieroni, Pippo SantonastasoDURATA: 100 MinutiMani di velluto film ... Leggi su cubemagazine

Avendo prodotto l’invincibile vetro antiproiettile “Blindo-glass”, il geniale ingegnere milanese Guido Quiller si è assicurato la riconoscenza dei gioiellieri e l’odio da parte di tutti i ladri. Tutta ...

Mani di velluto va in onda domenica 23 agosto in prima serata su Rete 4 e in streaming su Mediaset Play Il film Mani di velluto va in onda domenica 23 agosto in prima serata su Rete 4 e in contemporan ...

