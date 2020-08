Lei? "La nuova segreteria di Berlusconi". Conferme: dalla tv ad Arcore, una bellezza clamorosa | Guarda (Di domenica 23 agosto 2020) Sarebbe Giorgia Venturini, giornalista pubblicista e opinionista Mediaset, la nuova assistente di Silvio Berlusconi. La nuova ''Marinella'' addetta all'agenda personale del Cav (da anni di casa a Palazzo Grazioli con diversi incarichi, ad agosto sempre insieme al presidente Berlusconi nell'organizzazione di cene e incontri politici). La Venturini è nota al grande pubblico sportivo per i suoi commenti nella trasmissione sportiva Tiki Taka di Pierluigi Pardo. La sua voce si può anche ascoltarla su Radio Monte Carlo. Secondo il Fatto Quotidiano a suggerire la Venturini è stato Marco Bestetti, coordinatore nazionale dei Giovani di Forza Italia e suo stretto collaboratore, e l'ex premier si è convinto: vorrebbe affidarle la gestione della sua agenda personale. Leggi su liberoquotidiano

IL MOTIVO Il motivo è semplice. «Sappiamo», dice Miani, «che si sta andando avanti sul tema della liquidazione mensile o trimestrale delle imposte per le Partite Iva, ma non si sta facendo nessun pass ...E se finisse così? Conte va via dall’Inter e Paratici lascia la Juve dopo nove anni di trionfi, che portano ben impresso il suo nome e il suo cognome nonostante tutte le critiche che gli piovono addos ...