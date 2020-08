Hanfmann è il nuovo campione di Todi, ko in finale Zapata Miralles: “Settimana speciale, titolo grande orgoglio” (Di domenica 23 agosto 2020) Yannick Hanfmann conquista il titolo degli Internazionali di Tennis Città di Todi. Nella finale del Challenger organizzato da MEF Tennis Events al Tennis Club Todi 1971 il tedesco ha battuto lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles con il punteggio di 6-3 6-3 in 64 minuti di gioco. Un match dominato dal numero 143 del mondo, che si aggiudica così il sesto trofeo Challenger in carriera. Hanfmann sul trono – Settimana indimenticabile per Hanfmann, che ha commentato: “Mi sento sollevato. È stato un torneo duro, è un grande orgoglio aver conquistato il titolo. Ho giocato un’ottima finale: qui a Todi ho avvertito buone sensazioni sin ... Leggi su sportface

Challenger Todi: delusione Moroni, la finale è Hanfmann-Zapata Miralles

Niente da fare per Gian Marco Moroni. Il 22enne romano non riesce a centrare la sua terza finale a livello Challenger a Todi. Dopo le vittorie sui tedeschi Altmaier e Stebe, è un altro teutonico a int ...

Nishikori ancora positivo al Covid. La partecipazione allo US Open sempre più incerta

La settimana scorsa, Kei Nishikori (attuale n. 31 ATP) aveva annunciato tramite i social di essere risultato positivo al test del Coronavirus. Il giapponese è stato dunque costretto a saltare il torne ...

