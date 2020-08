Dopo Osservatore Romano, anche Avvenire contro la pillola abortiva (Di domenica 23 agosto 2020) A pochi giorni dal forte pronunciamento dell’Osservatore Romano, anche Avvenire si scaglia contro la pillola abortiva Ru486 affermando che le linee guida violano la Costituzione. Dal momento che “la rete consultoriale nasce con la finalità esattamente opposta: fornire un’alternativa alle donne che pensano di trovarsi costrette dalle circostanze più varie a spegnere in grembo la vita del proprio bimbo”, coinvolgere i consultori familiari nella pratica abortiva altera la disciplina in vigore “con una semplice circolare - come fanno le nuove linee guida del Ministero della Salute che disciplinano il ricorso alla pillola abortiva -, e non attraverso una modifica parlamentare ... Leggi su huffingtonpost

Perché la scuola rischia di aprire e chiudere subito dopo

Alla fine è uscito il documento con le linee guida in caso di contagio a scuola partorito dalla supercommissione degli esperti, con una leggera attenuazione dell’obbligo di quarantena che non disinnes ...

