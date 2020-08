Covid, Clementi: 'È cambiata la malattia, non il virus. L'infezione si combatte con tracciamenti e attenzione' (Di domenica 23 agosto 2020) Massimo Clementi , direttore di Microbiologia e Virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, fa il punto sulla nuova impennata dei contagi di in Italia, tornata ai livelli della fine ... Leggi su leggo

"Non ho detto che è cambiato il virus, è cambiata la malattia. Il virus sta entrando nella nostra società in modo tale da rimanerci, ma spero non darà fastidio più di tanto in futuro". Sono le parole ...

"Non ho detto che è cambiato il virus, è cambiata la malattia. Il virus sta entrando nella nostra società in modo tale da rimanerci, ma spero non darà fastidio più di tanto in futuro". Sono le parole ...