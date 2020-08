Coronavirus in Campania, c’è una vittima: morto un uomo. Positivi anche moglie e figlio (Di domenica 23 agosto 2020) Sesto decesso da Coronavirus a Mercato San Severino, nel Salernitano. Un uomo anziano, positivo al Covid-19, è deceduto poche ore fa in ospedale. Mercato San Severino, c’è un vittima da Covid La vittima era affetta da una malattia oncologica pregressa ed era già ricoverata in ospedale. anche la moglie e un figlio dell’uomo sono risultati … L'articolo Coronavirus in Campania, c’è una vittima: morto un uomo. Positivi anche moglie e figlio Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 13,7% Regioni con… - infoitinterno : Coronavirus in Campania, De Luca: 'Subito test rapidi alla partenza da Sardegna'. LIVE - infoitinterno : Coronavirus Campania: contagi e morti oggi 23 agosto, bollettino ufficiale - Notiziedi_it : Coronavirus, chiusura della Campania: “Chiudete De Luca” -