Chiara Ferragni mamma bis? La voce adesso prende sempre più corpo: manca poco alla verità (Di domenica 23 agosto 2020) La vacanza continua senza problemi per Chiara Ferragni, che in compagnia del marito Fedez e del figlio Leone ha trascorso e sta trascorrendo settimane di assoluto relax. Nella meravigliosa Sardegna è avvenuto anche un incontro particolare con l’influencer Giulia De Lellis. La coppia l’ha infatti incontrata nei giorni scorsi in un ristorante della Costa Smeralda. Tra loro ci sono stati sorrisi e cortesie ed è dunque stata smentita la voce di una forte rivalità tra Giulia e Chiara. Se n’era parlato diverse volte in passato, ma nella realtà dei fatti pare non ci sia alcun astio tra le due donne. Ma adesso ad impazzare è il gossip riguardante la Ferragni, infatti ‘Very Inutil People’ ha sganciato una bomba che i fan hanno ... Leggi su caffeinamagazine

_beaphoenix_ : RT @phoenixboy__: Che voglia di essere Chiara Ferragni solo per adottare un altro cane echiamarlo Fifone così da poter salutare lui e mio f… - diphylleiagrai : RT @phoenixboy__: Che voglia di essere Chiara Ferragni solo per adottare un altro cane echiamarlo Fifone così da poter salutare lui e mio f… - eleonora_me : RT @phoenixboy__: Che voglia di essere Chiara Ferragni solo per adottare un altro cane echiamarlo Fifone così da poter salutare lui e mio f… - bishopxgay : RT @phoenixboy__: Che voglia di essere Chiara Ferragni solo per adottare un altro cane echiamarlo Fifone così da poter salutare lui e mio f… - lidxiaa : RT @phoenixboy__: Che voglia di essere Chiara Ferragni solo per adottare un altro cane echiamarlo Fifone così da poter salutare lui e mio f… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni Chiara Ferragni mamma bis? La voce adesso prende sempre più corpo: manca poco alla verità Caffeina Magazine 44 nuovi positivi in Sardegna Covid, Fedez e Ferragni fanno tampone per coronavirus

Fortunatamente stiamo bene. Mi auguro lo stesso per voi". Fedez e Chiara Ferragni si sono sottoposti a tampone in Sardegna, dove la coppia sta trascorrendo le vacanze insieme ad alcuni amici e al ...

Sardegna, Fedez e Chiara Ferragni fanno il test per Covid: qui aria pesante...

"Vista la situazione esplosa in questi giorni, abbiamo deciso di sottoporci al tampone, ospiti e Leo compresi. Fortunatamente stiamo bene. Mi auguro lo stesso per voi". Fedez e Chiara Ferragni si sono ...

Fortunatamente stiamo bene. Mi auguro lo stesso per voi". Fedez e Chiara Ferragni si sono sottoposti a tampone in Sardegna, dove la coppia sta trascorrendo le vacanze insieme ad alcuni amici e al ..."Vista la situazione esplosa in questi giorni, abbiamo deciso di sottoporci al tampone, ospiti e Leo compresi. Fortunatamente stiamo bene. Mi auguro lo stesso per voi". Fedez e Chiara Ferragni si sono ...