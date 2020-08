Altro colpo del Molinara: arriva la firma di Michele Forgione (Di domenica 23 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMolinara – Prende velocemente forma il nuovo Molinara targato Ciro Mauro. Il presidente Girolamo ha regalato un tassello importante al proprio mister con la firma di Michele Forgione, centrocampista che andrà a prendere posto ed eredità lasciati da Alessandro Iuliano. Giocatore di grande qualità, l’ex Sporting Pietrelcina e Pago Veiano va a inserirsi in un quadro di compagine pronta a dire la sua nella prossima stagione. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

grandolfo1980 : Questo 'grazie' di Skri Un altro colpo al cuore ?? - comunesqdo : Un altro importante tassello del progetto di valorizzazione degli Horti Leonini è arrivato a compimento. Il nostro… - voltoincognito : @paperss2106 *colpo di tosse* è Gaia Gozzi *altro colpo di tosse* - lauz1968 : @PinnaPinn @giap87625642 @daniesilvestri Ah guarda...meglio così. Sarebbe stato un duro colpo x me che lo apprezzo… - frengopilu : @CottarelliCPI Chiudere le scuole sarebbe un altro straordinario colpo di culo per questo governo . Il fatto che Le… -

Ultime Notizie dalla rete : Altro colpo

Tutto Lega Pro

Ancora mistero sulla vicenda di oltre 50 anni fa quando una bambina di 13 anni, rapita a Villafranca d’Asti, fu ritrovata morta otto mesi dopo in un cascinale Lei in quei giorni d’estate non aveva vis ...Thomas Tuchel, tecnico del Paris Saint-Germain, è intervenuto alla vigilia del match contro il Bayern Monaco. Ecco le sue dichiarazioni su Marco Verratti: «Ha preso un bel colpo, molto doloroso, ma or ...