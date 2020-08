13enne malata muore da sola in casa: la madre l’aveva rinchiusa per andare al pub (Di domenica 23 agosto 2020) L’ha abbandonata e chiusa in casa, per andare al pub ad ubriacarsi. Così Sharon Goldie, 45 anni, avrebbe causato la morte di sua figlia 13enne Robyn. Finita sotto processo, la signora Goldie si è dichiarata colpevole di negligenza davanti alla corte. La donna sarebbe affetta da alcolismo, una piaga molto diffusa nel Regno Unito e che non fa sconti a nessuno, comprese le celebrità. Stomaco perforato da un’ulcera “Sei sempre alla ricerca di attenzioni”: sarebbe questa l’ultima accusa di Sharon Goldie alla giovane figlia, prima di rinchiuderla in casa per dirigersi al pub, nella cittadina scozzese di Wishaw. La piccola Robyn ha chiesto ripetutamente aiuto alla madre, senza ottenere nulla. Accusava fortissimi dolori all’addome, infatti quando ... Leggi su thesocialpost

