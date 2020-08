Veronica Ursida diva in barca ma a testa bassa, che costume! «Impossibile da indossare» (Di sabato 22 agosto 2020) Avrà perso l’amore ma non la voglia di lasciarsi andare su Instagram a frasi appassionate e immagini coinvolgenti: Veronica Ursida incantevole in barca si abbandona al sole della Sardegna dopo la rottura con Giovanni Longobardi. La notizia della fine della relazione tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne è proprio delle scorse ore. È stata la wedding planner romana a fare ‘mea culpa’: “Ho fatto un grave errore – ha fatto sapere tramite social – Quando finisce una storia si dice che gli errori sono nel mezzo! Beh, non sempre è così… Colpa mia, solo mia! Ti amo, ma ho fatto un grave errore”. Leggi anche >> Wanda Nara Instagram doccia in terrazza al tramonto, sinuosa come poche: «Tremenda!» Veronica ... Leggi su urbanpost

