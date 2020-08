Venezia 77, Mainstream l’amore al tempo di internet, in concorso a Orizzonti (Di sabato 22 agosto 2020) Mainstream è un film drammatico americano di prossima uscita, diretto da Gia Coppola, da una sceneggiatura di Coppola e Tom Stuart. La Troisième Guerre di Giovanni Aloi a Venezia 77, sezione Orizzonti Mainstream è il secondo lungometraggio per la Coppola, nipote dei registi Sofia Coppola e Roman Coppola. È interpretato da Andrew Garfield ( Silence, La battaglia di Hacksaw Ridge), Maya Hawke, Nat Wolff e Jason Schwartzman. Sarà presentato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia il 5 settembre 2020. Fred Berger di Automatik (la La Land) insieme a Fred berger, Andrew Garfield, Lauren Bratman, Gia Coppola, Siena Oberman, Enrico Saraiva, Jack heller, Zac Weinstein, Alan terpins hanno prodotto la pellicola, mentre Robert ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : Venezia Mainstream A Venezia Cerimonia d'apertura in diretta nelle sale Agenzia ANSA A Venezia Cerimonia d’apertura in diretta nelle sale

(ANSA) – VENEZIA, 21 AGO – Pre-apertura con il film fuori concorso MOLECOLE di Andrea Segre il 1 settembre e poi, il giorno dopo, la vera e propria cerimonia d’apertura con Anna Foglietta come madrina ...

Mainstream: Andrew Garfield e Maya Hawke nella prima foto del film

Mainstream segna il ritorno alla regia di Gia Coppola e online è apparsa la prima foto del progetto con protagonisti Andrew Garfield e Maya Hawke che verrà presentato nella sezione Orizzonti a Venezia ...

(ANSA) – VENEZIA, 21 AGO – Pre-apertura con il film fuori concorso MOLECOLE di Andrea Segre il 1 settembre e poi, il giorno dopo, la vera e propria cerimonia d’apertura con Anna Foglietta come madrina ...Mainstream segna il ritorno alla regia di Gia Coppola e online è apparsa la prima foto del progetto con protagonisti Andrew Garfield e Maya Hawke che verrà presentato nella sezione Orizzonti a Venezia ...