The Flash 7: nel trailer dei prossimi episodi Iris è in difficoltà (Di domenica 23 agosto 2020) Durante il DC FanDome è stato presentato il trailer di The Flash 7 e la nuova stagione della serie targata The CW riprenderà la storia da dove si era interrotta. The Flash 7 riprenderà la storia da dove si era interrotta e il trailer mostra qualche scena di Iris intrappolata in una dimensione dove la giovane potrebbe impazzire. Il video presentato durante il DC FanDome mostra infatti la protagonista tormentata da un'entità che sostiene "Nessuno verrà a salvarti", sottolineando che le uniche opzioni a sua disposizione sono impazzire o sopravvivere. Nel video promozionale della settima stagione di The Flash, inoltre, Barry e Joe si rendono conto che il giovane eroe non ha abbastanza velocità a disposizione per provare a salvare i passeggeri di un ... Leggi su movieplayer

AttoreDomenico : Hanno mostrato il trailer di 'The Flash' S7 e hanno annunciato che Black Adam introdurrà la Justice Society nel DCE… - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Flash 7: nel trailer dei prossimi episodi Iris è in difficoltà - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Flash: Iris e Barry in difficoltà nel trailer della stagione 7 - leganerd : The Flash 7: ecco il trailer della settima stagione della serie TV ? - sfiorata82 : RT @badtasteit: #TheFlash: il resoconto completo del panel del DC FanDome -