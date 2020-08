Somiglianza tra Debora Villa e Giulia Emmolo (Di sabato 22 agosto 2020) Quello delle somiglianze è un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi la Somiglianza di quest’oggi: Ciao Isa e Chia! Guardando la Pallanuoto italiana alle Olimpiadi avevo notato una certa Somiglianza tra la nostra Giulia Emmolo e l’attrice Debora ... Leggi su isaechia

Itsmylifemusic1 : @Riccard61793030 @a_meluzzi @GonnelliLuca Noto una vaga somiglianza tra i due. - OfficialPive : @1211andreas Saint Tropez è anche il titolo di una loro canzone dei primi anni '70 del cui testo venne confusa la f… - givegiugio : RT @givegiugio: @Pontifex_it Tra le cose che sono, il Signore vuole ricordarci quella che sempre è: AMORE, perché «Dio è amore». #DIO #Delt… - givegiugio : @Pontifex_it Tra le cose che sono, il Signore vuole ricordarci quella che sempre è: AMORE, perché «Dio è amore».… - sultanofswiing : Ma noto solo ora l’incredibile somiglianza tra Bono e Gabe di the Office -

Ultime Notizie dalla rete : Somiglianza tra Somiglianza tra Debora Villa e Giulia Emmolo Isa e Chia Lettere e quella grafia "segreta". Il vero "scontro" Draghi-Conte

Giuseppe Conte Si nota una notevole differenza tra testo e firma: il primo esplora l’Io individuale collegato con l’ambiente e le sue intromissioni, mentre la firma ci rivela la capacità di mettere a ...

Jack the stripper, l’assassino delle prostitute: la storia del misterioso mostro della Londra degli Anni 60

Londra è una città ventosa. E per questo, la nebbia — immancabile nei film e nei romanzi gialli — è in realtà un evento molto raro nella città della regina. La notte del 24 gennaio 1964 non fa eccezio ...

Giuseppe Conte Si nota una notevole differenza tra testo e firma: il primo esplora l’Io individuale collegato con l’ambiente e le sue intromissioni, mentre la firma ci rivela la capacità di mettere a ...Londra è una città ventosa. E per questo, la nebbia — immancabile nei film e nei romanzi gialli — è in realtà un evento molto raro nella città della regina. La notte del 24 gennaio 1964 non fa eccezio ...