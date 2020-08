Segreto di Stato su Ustica, la figlia di una delle vittime: “Ricorriamo al Tar”. Baresi: “Quelle carte sono già pubbliche” (Di sabato 22 agosto 2020) È stata Giuliana Cavazza a chiedere al governo l’accesso ai documenti. L’ex segretario della Commissione Stragi: «Beiruti ci avvisò di un possibile attacco aereo» Leggi su lastampa

HuffPostItalia : Segreto di Stato per altri 8 anni su Ustica, 'la verità farebbe male' - LaStampa : La figlia di una delle vittime della strage chiedeva l’accesso ai documenti. Ma Palazzo Chigi non svela i misteri. - LaStampa : Segreto di Stato su Ustica, la figlia di una delle vittime: “Ricorriamo al Tar”. Baresi: “Quelle carte sono già pub… - navib30 : RT @ultimenotizie: A 40 anni dalla #StragediUstica, non cade il segreto di stato sui documenti del Sismi che provenivano da Beirut e che ra… - FrancoDallatom1 : RT @ImolaOggi: Che vergogna! ??Strage Ustica, Palazzo Chigi proroga di 8 anni il segreto di Stato -