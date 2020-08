Sardegna, parla un giovane positivo dopo la vacanza: «Mai stato in discoteca. Quel posto è una bomba» (Di sabato 22 agosto 2020) Il governatore della regione Sardegna respinge gli attacchi: «Non siamo un’isola di untori», dice Christian Solinas dopo i focolai di Coronavirus a Porto Rotondo e Santo Stefano. Ma mentre a Roma l’Ats cerca di ricostruire la catena dei contagi delle persone che hanno partecipato alla serata di ferragosto nella discoteca Malaspina di Anguillara, sono tante le richieste di test da vacanzieri di ritorno dalla Sardegna. «Io ero in Sardegna ma non sono mai andato in discoteca, eppure mi sono ammalato lo stesso. Quel posto è una bomba», ha raccontato al Corriere della Sera Claudio, che ha preferito l’anonimato. L’impiegato romano era andato sull’isola solo per rilassarsi ... Leggi su open.online

