Non si ferma la crescita dei contagi, più di mille. 3 morti (Di sabato 22 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 22 AGO - Non si ferma il boom dei contagi per il Covid: sono 1.071 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Era dal 12 maggio che non si superava quota mille. Sono 3 i ... Leggi su corrieredellosport

matteosalvinimi : Non ci si ferma, ultima tappa a Castel Guelfo (Bologna)! Buon venerdì sera Amici, vi voglio bene ?? ?? LIVE ??… - capuanogio : [OFF TOPIC] Lo dico serenamente, ma con ferma convinzione: per il rialzo dei contagi da #COVID19 di queste settiman… - matteosalvinimi : Non ci si ferma Amici, un saluto da Piombino con @SusannaCeccardi. ?? LIVE ?? - IvanaasCattaneo : RT @rtl1025: ?? Non si ferma il boom dei contagi per il #COVID19. 1.071 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Sono 3 i mort… - tigrotta60 : RT @paolorm2012: Coronavirus in Italia, il bollettino: non si ferma la crescita dei contagi, più di mille. Tre i morti. L’Iss: l’indice Rt… -

Ultime Notizie dalla rete : Non ferma Ad Amalfi il Covid non ferma il Capodanno Bizantino: 31 agosto e il 1° settembre appuntamento con la storia Amalfi News Libia, Serraj esclude Haftar: "Non c'è posto per criminali"

Il Governo di accordo nazionale libico, guidata da Fayez al Serraj, ha sottolineato "l'importanza di riprendere il processo politico su basi chiari in cui non c'e' posto per chi ha le mani sporche con ...

Coronavirus, bollettino covid di oggi 22 agosto. Nelle Marche calano i contagi

Ancona, 22 agosto 2020 - Dieci nuovi casi di coronavirus nelle Marche. Dopo i 17 registrati nella giornata di ieri, il trend risulta in calo. Il Gores ha comunicato, come di consueto nel primo aggiorn ...

Il Governo di accordo nazionale libico, guidata da Fayez al Serraj, ha sottolineato "l'importanza di riprendere il processo politico su basi chiari in cui non c'e' posto per chi ha le mani sporche con ...Ancona, 22 agosto 2020 - Dieci nuovi casi di coronavirus nelle Marche. Dopo i 17 registrati nella giornata di ieri, il trend risulta in calo. Il Gores ha comunicato, come di consueto nel primo aggiorn ...