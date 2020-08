Napoli, una donna di 69 anni travolta e uccisa: fermato il pirata della strada (Di sabato 22 agosto 2020) E' stato fermato il pirata della strada che con il suo scooter ha travolto e ucciso una 69enne a Sant'Antimo, Napoli,. La donna stava camminando sul ciglio di una strada quando l'uomo, di 31 anni, l'... Leggi su tgcom24.mediaset

