L’Invito di Arcuri a Personale Docente e ATA: Fate Test Sierologici (Di sabato 22 agosto 2020) Domenico Arcuri, commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, lancia un invito al Personale Docente e ATA in merito ai Test Sierologici. “Carissimo/a,nei mesi trascorsi lontano dai banchi abbiamo imparato una lezione molto importante:con la collaborazione di tutti possiamo superare anche le prove più difficili”. Così esordisce la comunicazione di Arcuri. Continua: “Per prepararci al meglio a questo importante passaggio, chiediamo la tua collaborazione, indispensabile per garantire una ripartenza in sicurezza. Ti proponiamo di sottoporti a un semplice Test sierologico, gratuito e indolore, presso il tuo medico di base. Bastano pochi minuti e la tua tessera sanitaria”. “Si tratta di un gesto ... Leggi su youreduaction

