Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino a venerdì 28 Agosto: week-end di temporali al Nord, instabilità a inizio settimana (Di sabato 22 agosto 2020) Previsioni del tempo secondo il servizio Meteo dell’Aeronautica Militare da oggi fino a venerdì 28 Agosto. Sabato 22 Agosto 2020 Nord:- iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso.dalla tarda mattinata iniziano ad aumentare le nubi sull’arco alpino dove, nel pomeriggio, si manifesteranno rovesci e temporali isolati, più frequenti e probabili sul settore orientale.in serata fenomeni ancora attivi sui rilievi veneto-fiulani con possibile sconfinamento sulle aree pianeggianti; altrove invece sono attese ampie schiarite. Centro e Sardegna: – bello e soleggiato ovunque a parte il transito di temporanee velature sull’isola, durante le ore mattutine. Sud e Sicilia: – cielo terso su tutte le ... Leggi su meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : Le previsioni del tempo per oggi #ANSA - DANI56 : RT @amtoscana: Previsioni meteo Toscana - 22/08/2020 08:00 - LAMMA - - ProtCivComuneFi : Previsioni domani #meteo #Lamma #firenze: sereno Temperature min 35 max 37 - ProtCivComuneFi : Previsioni domani #meteo #Lamma #firenze: sereno min 35 max 37 - ilmeteoit : #Meteo: #DOMENICA #ESAGERATA, tra #CALDO #AFOSO e l'arrivo di #IMPROVVISI #TEMPORALI e #GRANDINE. Le #PREVISIONI -

Ultime Notizie dalla rete : Previsioni Meteo

iLMeteo.it

Caldo e sole splendente: queste le previsioni per il penultimo fine settimana di agosto a Latina e nella provincia pontina. Le temperature si manterranno costanti, con un lieve calo forse nella giorna ...Previsioni meteo Napoli, Ferragosto con caldo torrido: temperature fino a 37 gradi Le previsioni meteo per il Ferragosto 2020 a Napoli e in Campania. Caldo torrido ed afa ovunque con qualche nuvola so ...