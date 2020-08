Donne manager in Italia, poche ma in aumento rispetto al passato (Di sabato 22 agosto 2020) Da un approfondimento sulle cariche manageriali detenute dalle Donne emerge chiaramente che le Donne manager in Italia sono ancora poche. Leggiamo di più. A rivelarlo è stato ANSA. Le Donne manager crescono numericamente sfondando quota 1 milione, ad un ritmo più che doppio rispetto a quello dei colleghi maschi ma rimangono meno di un quarto del … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Da un approfondimento sulle cariche manageriali detenute dalle donne emerge chiaramente che le donne manager in Italia sono ancora poche. Leggiamo di più. A rivelarlo è stato ANSA. Le donne manager cr ...

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - Le donne manager sfondano quota 1 milione, crescono ad un ritmo più che doppio rispetto a quello dei colleghi maschi, ma restano meno di un quarto del totale dei manager italia ...

