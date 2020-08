Coronavirus, in Lazio record di casi dall’inizio della pandemia: 215 nelle ultime 24 ore (Di sabato 22 agosto 2020) nelle ultime 24 ore in Lazio sono stati registrati 215 nuovi casi di positività al Coronavirus: si tratta del record di contagi giornalieri in regione dall’inizio della pandemia. Non si segnala nessun decesso, mentre la maggior parte dei nuovi casi – il 61 per cento – riguarda persone rientrate in Lazio dall’estero e da altre aree dell’Italia (97 contagi di rientro dalla Sardegna). Il precedente record regionale era di 208 contagi in un giorno ed era stato toccato il 28 marzo, circa cinque mesi fa. I nuovi casi “sono in prevalenza giovani e asintomatici”, sottolinea l’assessore alla Sanità della Regione ... Leggi su tpi

