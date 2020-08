Conte indispettito dalla Azzolina: «Così ci stai facendo solo perdere consensi» (Di sabato 22 agosto 2020) Ministre sull’orlo di una crisi di nervi. In questo caso si parla di Lucia Azzolina. La telefonata delle ultime ore di Giuseppe Conte ha lasciato il segno. Il premier non ha gradito l’intervista del ministro dell’Istruzione, che ha parlato di “sabotatori” in azione per non far riaprire le scuole. Il presidente del Consiglio, infatti, avrebbe telefonato alla Azzolina per ordinarle di evitare certe uscite fuori luogo. La Azzolina accusa i sabotatori Evidentemente il ministro dell’Istruzione, in un incarico più grande delle sue capacità, ha cominciato l’elenco degli alibi. E quale miglior alibi che attaccare i «sabotatori»? Tra l’altro, nell’intervista a Repubblica la ministra si lamenta pure che i sindacati le sarebbero ostili. Il retroscena ... Leggi su secoloditalia

Lite a metà primo tempo della finale di Europa League tra Ever Banega, centrocampista del Siviglia, e il tecnico dell'Inter Antonio Conte. Come riporta Gazzetta.it al 16' in occasione delle proteste n ...

