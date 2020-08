Barcellona nel caos, Suarez: “Se non mi vogliono, me lo dicano” (Di sabato 22 agosto 2020) Acque sempre agitate al Barcellona. Non è bastato l’ arrivo di Koeman sulla panchina dei blaugrana per riportare un po’ di serenità all’interno del club. Dopo Pique’ e Messi, anche Suarez alza la voce, infastidito dalle voci di mercato che lo vogliono con le valigie in mano. Intervistato dal quotidiano El Pais, l’attaccante uruguaiano non ci sta: “Si parla di alcuni nomi che ha fatto il presidente, di alcuni cambiamenti, ma nessuno è venuto a dirmi che vogliono fare a meno di me. Se questa è la volontà del club, sarebbe bello che i rappresentanti del club venissero a dirmelo tranquillamente. Sono qui da sei anni, abbastanza a lungo da poter dire quello che penso”. Suarez vorrebbe restare anche senza un ruolo da ... Leggi su sport.periodicodaily

