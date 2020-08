Arthur Juventus, senti Moggi: “Non giocherà, preferisco Pjanic” (Di sabato 22 agosto 2020) Arthur Juventus – Il centrocampista brasiliano, che ha da poco firmato per vestire la maglia bianconero, dovrà conquistare molti tifosi, al momento molto scettici sul suo arrivo. Uno di questi è addirittura Luciano Moggi che, tramite i microfoni di Radio Sportiva, ha manifestato di non essere soddisfatto dell’operazione messa a segno dal d.s Fabio Paratici. Al Barcellona, infatti, è approdato Miralem Pjanic. Juventus: le perplessità su Arthur “Arthur? preferisco Pjanic. Non mi piace dire se la Juve ha fatto bene o no ad acquistarlo,. Se la Juve lo prende, vuol dire che fa bene. Significativa anche la plusvalenza della Juventus. Leggi anche: Bernardeschi Juventus, c’è un club ... Leggi su juvedipendenza

