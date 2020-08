Addio a Mazzinghi, il Ciclone del pugilato anni ’60 (Di sabato 22 agosto 2020) Una vita di pugni, presi e dati. Con coraggio, senza mai risparmiarsi, scattando al «gong» contro l’avversario di turno, interpretando ogni incontro con lo spirito del combattente generoso. Una vita sul ring, a respingere i colpi degli avversari e di un destino non sempre amico. E’ morto Sandro Mazzinghi, aveva 81 anni, è stato uno dei più grandi pugili italiani in tempi in cui – gli anni ’60 – il pugilato era davvero la nobile arte. Leggi su vanityfair

