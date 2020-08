Un posto al sole, spoiler 24-28 agosto: Clara si mette in pericolo (Di venerdì 21 agosto 2020) Da non perdere le nuove puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3 dal 24 al 28 agosto 2020. Clara finirà per mettersi nei guai per la sua eccessiva preoccupazione nei confronti di Alberto Palladini. Nel frattempo, Marina Giordano si accorgerà di avere ancora un buon rapporto con Roberto e di potersi fidare di lui. La cosa non piacerà a Fabrizio, ancora rovente di gelosia. Marina chiederà così a Ferri di aiutarla ma, a sorpresa, l’imprenditore mostrerà un certo astio nei suoi confronti. Continuando con le anticipazioni di Un posto al sole della prossima settimana, vedremo Clara nei guai dopo aver scoperto una terribile verità. La ragazza non potrà fare altro che rivolgersi a Giulia ed ... Leggi su kontrokultura

vitti2173 : RT @simonasiri: Se volete saperne di più della storia intricata e drammatica di Beau e Hunter Biden, I due figli di Joe andate nelle mie st… - ItsMaarty_ : Sono sul treno che non tocco niente, metto amuchina ogni mezz’ora, guardo male la gente se si avvicina al mio posto… - il_Sole_Nero : @TheFrankhor @Vivo_e_vegeto @massimozampini Esattamente. Puntiamo sempre al terzo posto, ma falliamo regolarmente. È deprimente. - redazionetvsoap : #UnPostoAlSole #Upas #Anticipazioni Una bella occasione... mancata! - AerariumL : RT @PatriziaTenda: Livorno, 21 agosto 1956 Caro babbo, Fellini mi ha scritto, chiamandomi a Roma per un giorno, perché lo aiuti a rimettere… -