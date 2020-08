Storie d’amore che finiscono e uomini violenti: aggressioni, minacce, pedinamenti. Ecco l’incubo vissuto da tre donne (Di venerdì 21 agosto 2020) La Polizia di Stato – Questura di Latina prosegue nella propria opera di tutele alle donne, concludendo tre distinte attività investigative nei confronti di altrettanti soggetti responsabili di condotte violente nei confronti di donne con le quali avevano avuto una relazione sentimentale. Ecco le tre attivitià investigative In una circostanza un 35enne terracinese è stato tratto in arresto in esecuzione di ordinanza cautelare emanata dall’Ufficio G.I.P. del Tribunale di Latina che ha ravvisati l’estrema pericolosità dell’uomo e la concreta possibilità di reiterazione di episodi di violenza di cui aveva già dato prova picchiando e maltrattando la compagna. La donna percossa con schiaffi e pugni anche pubblicamente era stata più volte ferita. Persuasa a ... Leggi su ilcorrieredellacitta

