Samsung, è in arrivo uno smartphone pieghevole economico (Di venerdì 21 agosto 2020) (Foto: Samsung)Samsung starebbe preparando uno smartphone pieghevole economico che potrebbe uscire nei prossimi mesi abbassando in modo netto le pretese economiche rispetto ai modelli già usciti. Sarebbe un cambio radicale in un segmento che, nonostante la pandemia, sembra aver tenuto bene e ora vuole allargarsi a un pubblico molto più ampio. Come anticipato dal blog focalizzato sul brand coreano, SamMobile, Samsung starebbe quindi lavorando a una proposta low-cost che corrisponderebbe alla sigla Sm-F415 e si riferirebbe a un cellulare con schermo flessibile del quale si conoscono solo alcuni piccoli dettagli dell’hardware e del design. Nello specifico, una memoria da 64 o 128 gb e una scelta di tre possibili colorazioni come blu, verde e nero. Non si sa altro, ma ... Leggi su wired

DarioConti1984 : Samsung Galaxy M51 - in arrivo a settembre, fra le caratteristiche una batteria da 7.000mAh - PuntoCellulare : Le ultime indiscrezioni sul Galaxy M51 lo danno finalmente in arrivo a settembre, con la peculiarità distintiva di… - bitcityit : Samsung: in arrivo i Galaxy Note20 e Galaxy Note20 Ultra 5G: E’ possibile integrare le funzionalità di Galaxy Note2… - CentroGarozzo : Samsung Galaxy S20 Fan Edition in arrivo: ecco cosa sappiamo - NewsDigitali : Samsung Galaxy M31s è in arrivo in Italia - -

Ultime Notizie dalla rete : Samsung arrivo Samsung, è in arrivo uno smartphone pieghevole economico Wired.it Samsung: possibile foldable economico in arrivo?

Dal portale di Wi-Fi Alliance appaiono le prime informazioni circa un futuro ipotetico device foldable economico di casa Samsung in arrivo a breve. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate online, Sa ...

Google Play Film offre film in HDR10+ sugli Smart TV Samsung

Samsung ha annunciato un ulteriore rafforzamento del catalogo di contenuti in HDR10+ grazie alla collaborazione di Google. Si parla nello specifico di Google Play Film: il servizio streaming, come ann ...

Dal portale di Wi-Fi Alliance appaiono le prime informazioni circa un futuro ipotetico device foldable economico di casa Samsung in arrivo a breve. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate online, Sa ...Samsung ha annunciato un ulteriore rafforzamento del catalogo di contenuti in HDR10+ grazie alla collaborazione di Google. Si parla nello specifico di Google Play Film: il servizio streaming, come ann ...