Pompei, entra nel Parco Archeologico in orario di chiusura: fermato dai carabinieri (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPompei (Na) – Si era introdotto nel Parco Archeologico di Pompei in orario di chiusura al pubblico ad individuarlo sono stati degli addetti del sito che hanno allertato i militari dell’Arma. fermato dai carabinieri, l’uomo non è stato ritrovato con nessun oggetto proibito con se. Dopo aver costatato l’assenza di danneggiamenti al Parco Archeologico i carabinieri hanno ugualmente avviato, insieme al personale del sito Unesco, un’indagine per far luce sull’accaduto. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

rep_napoli : Entra negli scavi di Pompei in orario di chiusura, fermato [aggiornamento delle 17:42] - salvato49920769 : Entra negli Scavi di Pompei - marcella_pompei : RT @Micheles750: @sperati26 @GiorgiaMeloni il positivo nel locale entra in contatto di altre 300 persone che escono e vanno a casa e per lo… -