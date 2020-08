PIL, Gualtieri scommette sull’Italia e studia riforma fiscale (Di venerdì 21 agosto 2020) (Teleborsa) – “Io penso che l’Italia si presenti a questo snodo così delicato nelle condizioni per sorprendere positivamente per i risultati che si possono conseguire sul piano economico, sia nell’immediato per quanto riguarda come chiuderemo l’anno, sia per come abbiamo la possibilità di innescare un nuovo ciclo di sviluppo e di cambiamento del Paese”. Lo ha detto il Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, in un collegamento video col Meeting di Rimini ad una tavola rotonda dal tema: “Verso un’economia sostenibile. La sfida della ripartenza”. “Siamo di fronte alla più significativa contrazione del PIL della storia del nostro Paese ma tutti gli indicatori degli ultimi mesi ci dicono che ci sono le condizioni, e i primi dati hanno sorpreso positivamente gli osservatori, per avere un ... Leggi su quifinanza

