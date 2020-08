Perdere peso mangiando cioccolato è possibile, dice la scienza (Di venerdì 21 agosto 2020) In caso di stress, in occasioni piacevoli, alla fine della giornata o semplicemente come ricompensa, il cioccolato suscita una sensazione piacevole nella maggior parte delle persone. Ma c'è di meglio: mangiare cioccolato ci trasmette gioia e questo a lungo termine ci rende più sani, ma può anche aiutarti a Perdere peso. Lo studio che dimostra che puoi dimagrire grazie al cioccolato Il cioccolato è sano, molti di noi lo sanno da tempo. Ma ora, finalmente, ci sono prove scientifiche della cosa. Un nuovo studio condotto dall'University College di Londra, dall'Università di Calgary e dall'Autorità sanitaria canadese dell'Alberta mostra che mangiare cioccolato fondente non solo può ridurre il rischio di depressione di quattro ... Leggi su gqitalia

TerrinoniL : I programmi di allenamento per perdere peso - Runlovers - c4rma1 : -mi ha suggerito di tornare a essere bulimica per perdere peso -quando abbiamo fatto il viaggio studio in Inghilter… - addictedtorafa : Posso perdere tutto il peso che voglio e rassodare il mondo ma quel cazzo di interno coscia continuerà ad essere grasso e molliccio - infoitsalute : Perdere peso | il grande aiuto fornito dal diario alimentare - luca_bellanca : @PapeDiaw2013 Non avete capito! È un centro per chi deve perdere peso. Ti fa passare completamente l'appetito. E pe… -