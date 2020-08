Lula chiede scusa ai familiari delle vittime: 'Fu un errore dare asilo a Cesare Battisti' (Di venerdì 21 agosto 2020) L'ex presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ammette per la prima volta di aver sbagliato a concedere asilo a Cesare Battisti e chiede "perdono alle famiglie delle vittime" dell'ex membro dei ... Leggi su globalist

Luiz Inacio Lula da Silva ha chiesto scusa alle famiglie delle vittime di Cesare Battisti riconoscendo "l'errore" di aver a suo tempo concesso asilo al terrorista italiano. In un'intervista al ...(ANSA) – MILANO, 21 AGO – “Le scuse di Lula? Meglio tardi che mai ma sono inutili”: Alberto Torregiani, il figlio del gioielliere ucciso nel 1979 dai Pac in una sparatoria in cui lui stesso rimase fer ...