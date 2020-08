Le notizie del giorno – Ex calciatore operato d’urgenza per un tumore, 4 casi in Serie A e novità su Ibra e Ilicic (Di venerdì 21 agosto 2020) Le notizie del giorno – Spiragli positivi per Josip Ilicic, seppur sia da prendere ancora tutto con le pinze. L’attaccante dell’Atalanta, dopo i recenti problemi e il ritorno in Slovenia per stare lontano da tutto e tutti, è tornato in Italia, secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport. Il calciatore nerazzurro vuole recuperare senza fretta in vista della nuova stagione, prendersi tutto il tempo necessario affinché essere integro mentalmente e fisicamente. Potrebbe rientrare a Zingonia per fine settembre e magari essere di nuovo in campo a novembre. Nel frattempo, sempre secondo quanto rivela la rosea, Ilicic sarebbe stato pronto a fare una sorpresa ai suoi compagni. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Settimane d’ansia e preoccupazione per ... Leggi su calcioweb.eu

Eurosport_IT : Arrivano buone notizie dal San Raffaele ?? Forza Alex ?? #Zanardi - Agenzia_Ansa : Chi è Marzia Casolati, senatrice con negozio di oreficeria. Un altro nome tra i 'furbetti' del bonus - Agenzia_Ansa : #Bielorussia: Ue non riconosce le elezioni del 9 agosto. 'Non sono state libere e corrette, anzi sono state falsifi… - Royalory : Torino: ottantenne cura la piantagione di marijuana del figlio, pensava fosse luppolo per la birra… - MagicoMagicoEmi : RT @passione_inter: Siviglia-Inter, Conte: 'Per entrare nella storia del club si deve vincere. I tifosi meritano questo trofeo' - https://t… -