Ko Inter, la rete si divide su Conte ma lui semina dubbi sul futuro (Di sabato 22 agosto 2020) Antonio Conte divide la rete. Pochi minuti dopo la fine della finale tra Siviglia e Inter, vinta 3-2 dagli andalusi tra emozioni e polemiche, sui social era già partito il processo al tecnico salentino con i tifosi divisi tra chi lo criticava per non aver sfruttato le sostituzioni e chi invece lo ringraziava per la stagione che ha visto i nerazzurri chiudere secondi in campionato a un punto dalla Juventus campione d’Italia e con una finale europea che mancava all’Inter da 10 anni. Reazioni e commenti che l’ex tecnico di Juventus, Siena e Chelsea non ha visto quando parlando nel post partita ha lanciato la bomba del “penseremo alla prossima stagione con o senza di me”. LEGGI ANCHE > Juve eliminata, sui social la rabbia e delusione dei tifosi bianconeri ... Leggi su giornalettismo

