Il cucciolo è chiuso in auto sotto il sole cocente: così un poliziotto americano lo mette in salvo – Video (Di venerdì 21 agosto 2020) Un cucciolo di cane è stato messo in salvo da un poliziotto degli Stati Uniti, nell’Ohio. Il cagnolino era stato lasciato in auto, sotto il sole cocente e con una temperatura esterna di 30 gradi, per più di un’ora prima dell’intervento dell’agente. Come si vede dalle immagini l’operazione è veloce: il cucciolo, infatti, secondo quanto riportato dalla polizia, non rispondeva. Così il poliziotto ha prontamente rotto il finestrino dell’auto, mettendo in sicurezza il cagnolino e dandogli subito da bere. L'articolo Il cucciolo è chiuso in auto sotto il ... Leggi su ilfattoquotidiano

Sedici cani abbandonati in un canile abusivo a Chieri, proprietaria denunciata – FOTO

Sedici cani, tra cui alcuni cuccioli, chiusi in uno stanzone senza luce e con una sola finestra, senza né acqua né cibo. Abbandonati e reclusi lì, in una cascina di Chieri, da una donna di mezza età, ...

