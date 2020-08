Gioele Mondello, il papà pubblica un video sui social: “Lo stavano cercando così mio figlio?”. Nella clip un cameramen con un militare (Di venerdì 21 agosto 2020) “Questo video me l’hanno mandato. Non so cosa pensare. Lo stavano cercando così a mio figlio?”. Lo scrive su Facebook Daniele Mondello, il padre di Gioele, che aggiunge: “Viviana non si è uccisa e non ha ucciso il piccolo”. Il filmato postato su Fb, però, mostra un cameraman mentre riprende un militare che cammina. Riprese probabilmente organizzate al di fuori delle reali ricerche, utili per un ‘video di copertura’ per servizi di un telegiornale o di una trasmissione televisiva. L'articolo Gioele Mondello, il papà pubblica un video sui social: “Lo stavano cercando ... Leggi su ilfattoquotidiano

