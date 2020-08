Gallera dice che i test in aeroporto sono per tutti, ma la Regione dice altro (Di venerdì 21 agosto 2020) Se Attilio Fontana sostiene che gli errori commessi dalla sua Regione durante la fase dell’emergenza sanitaria siano stati provocati dall’assenza di Autonomia, quel che sta accadendo in questi giorni a Malpensa e Linate deve essere frutto di una libera interpretazione: quella tra le parole di un Assessore e quelle che vengono scritte sui canali social della Regione Lombardia. Dopo le polemiche iniziali per i tamponi in aeroporto solo su cittadini stranieri e lombardi, Giulio Gallera aveva rassicurato tutti, spiegando che da oggi – venerdì 21 agosto – i test sarebbero stati effettuati su tutti. Ma non sembra esser questo lo specchio di ciò che sta avvenendo nei due scali milanesi. LEGGI ANCHE > Il pasticcio dei tamponi non ... Leggi su giornalettismo

