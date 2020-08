Frana sul Cervino, evacuazione di 20 scalatori (Di venerdì 21 agosto 2020) E’ in corso l’evacuazione degli alpinisti che sono impegnati nell’ascensione del Cervino dal versante italiano a causa di una Frana che è caduta sotto al colle del Leone (che si trova a 3.581 metri). Due elicotteri stanno operando in zona con personale del soccorso alpino valdostano e del 118, per prelevare i circa 20 scalatori che si trovano nel rifugio capanna Carrel (3.830 metri). Inoltre un’altra cordata si trova più in alto e sarà raggiunta dai soccorritori. La Frana impedisce la discesa a valle degli alpinisti.“Lo smottamento è stato visto dalla guida alpina che era a capanna Carrel” e, dopo la segnalazione agli organi di protezione civile, è “scattata l’evacuazione per motivi di precauzione, ... Leggi su huffingtonpost

Gli alpinisti evacuati sono stati trasportati incolumi a Breuil-Cervinia. Sul posto è arrivato un geologo dell’amministrazione regionale per valutare l’entità della frana. Il crollo è avvenuto a metà ...

AOSTA - È in corso l'evacuazione degli alpinisti che sono impegnati nell'ascensione del Cervino dal versante italiano a causa di una frana che è caduta sotto al colle del Leone (che si trova a 3581 me ...

