Elisabetta Gregoraci GF Vip, scheletri nell’armadio? «Sa cosa l’aspetta, ma per restare nello spettacolo…» (Di venerdì 21 agosto 2020) È una delle concorrenti confermate – o quanto meno al momento non smentite – del prossimo GF Vip e in attesa della reclusione tra le mura di Cinecittà gode appieno delle ultime settimane di ‘libertà’: Elisabetta Gregoraci, ex di Briatore e mamma di Nathan Falco, potrebbe essere una delle donne (e certamente indiscusse protagoniste) della prossima edizione del reality di Canale 5. Personalità forte quella di Elisabetta, piuttosto riservata quando si tratta della propria vita privata. Leggi anche >> Maria De Filippi confessione dolorosa: «Ha 15 anni, ha avuto due tumori. Tanta paura e sofferenza» Elisabetta Gregoraci al GF Vip: “Attenta! Lì saltano fuori gli scheletri nell’armadio” Nonostante ... Leggi su urbanpost

Affaritaliani : ELISABETTA GREGORACI, miss camicetta bagnata. Canalis, Diletta Leotta e... Le foto delle vip - Affaritaliani : ELISABETTA GREGORACI, miss camicetta bagnata. Canalis, Diletta Leotta e... Le foto delle vip - infoitinterno : Elisabetta Gregoraci si gode l’estate prima del GF Vip e Briatore risponde alle polemiche sulla pizza - giuuk : Camicia bagnata e sguardo seducente, la foto di Elisabetta Gregoraci è incredibile - lakers751 : Elisabetta Gregoraci relax in Sardegna -