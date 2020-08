Diabete, funziona e non dà rigetto il primo pancreas biotech trapiantato nei topi (Di venerdì 21 agosto 2020) Buone notizie sul fronte della ricerca medica biotech. funziona nei topi il primo mini pancreas anti-rigetto, sviluppato per combattere il Diabete giovanile di tipo 1: l'organoide, ottenuto da cellule ... Leggi su globalist

I risultati di nuova ricerca su cellule del pancreas sviluppate da staminali rappresentano un importante passo in avanti verso la cura del diabete di tipo 1. Fin dalla loro scoperta, le cellule stamin ...